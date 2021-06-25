Наприкінці тижня курси долара і євро в Україні різко рвонуть вгору після тривалого періоду зміцнення гривні

В останні тижні американська і європейська валюти постійно втрачали свої позиції. Так, євро навіть досяг мінімального показника за 10 місяців. Однак, ця тенденція, судячи з усього, Закінчилася: адже курси обох валют різко кинулися вгору.

За даними Національного банку України, в п'ятницю, 25 червня курс долара виросте відразу на 18 копійок і складе 27,4589 гривень. При цьому напередодні він, навпаки, знизився по відношенню до гривні.

У свою чергу, курс євро підскочить на 19 копійок і досягне позначки в 32,79 гривень.

На міжбанку курси долара і євро також демонструють зростання. Так, 24 червня курс долара в продажу піднявся на 18 копійок і склав 27,56 гривень, а курс в покупці досяг 27,53 гривень. Курс євро в продажу в той же день збільшився на 16 копійок і склав 32,93 гривень.

Експерти очікують, що в найближчий тиждень долар продовжить дорожчати. Також аналітики розповіли, що влітку курс долара триматиметься в діапазоні 26,9 — 27,5 гривень, а восени гривня почне девальвувати.

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