Курс валют в Україні 24 червня здивує різною поведінкою долара і євро

Як передає Politeka.net з посиланням на дані НБУ, в четвер долар подешевшає на три копійки, а євро покаже різкий стрибок вгору. Як відомо, останнім часом курс долара постійно знижувався. Як і обіцяли експерти, на початку літа "зелені" падали нижче 27 гривень за одиницю. Зараз же долар поступово відновлює свої позиції.

Згідно з даними НБУ, 24 червня долари в обмінниках можна буде купити за 27,27 гривень. А ось європейську валюту продаватимуть по 32,6 гривень. Це на 14 копійок дорожче, ніж днем раніше.

Як прогнозують експерти, в найближчий тиждень ми не побачимо різкої зміни курсу, але очікується помірне зростання курсу долара до гривні. В цілому, влітку курс триматиметься в діапазоні 26,9-27,5 гривень. До осені можна очікувати дотримання цієї тенденції, після чого гривня почне поступово девальвувати.

До зими в Україні очікують курс в районі 28,8 гривень за долар. При цьому агентство S&P Global Ratings прогнозує курс долара на кінець 2021 року в районі 29,5 гривень.

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