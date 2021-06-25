Украинская певица Тина Кароль впечатлила откровенными танцами на концерте
Как сообщает Politeka.net, не так давно певица кардинально сменила имидж, превратившись в более дерзкую и свободолюбивую артистку. Тина выпустила клип «Скандал», после чего стала появляться на концертах в более вызывающих образах.
На одной из фан-страничек артистки в Инстаграм появился отрывок с ее концерта. Кароль была одета в черное платье с глубоким декольте и необычной юбкой из лоскутков. Артистка была очень активной: она приседала и пружинила на ногах, наклонялась к поклонникам и даже позировала для их сторис. Судя по всему, вечеринка была закрытая, поскольку на ней было мало людей.
«Зажигает», - подписали видео авторы аккаунта.
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В комментариях любимице публики оставили несколько положительных отзывов.
"Невероятная женщина", «Это любовь», «Горячо стало», «Огонь», «Ох и Тина», - пишут поклонники.
Напомним, что Кароль поразила смелыми позами, натянув на себя "железный" топик: "Это то, что надо".
Как сообщала Politeka, Кароль кокетливо приподняла юбку, покрасовавшись длинными ножками: "Тина, ты ли это?".
Также Politeka писала, что Кароль публично прыгнула в постель, засветившись с известным красавцем: "Боже, как она...".