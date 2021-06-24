Співачка Тіна Кароль здивувала витівкою на публіці

36-річна зірка, як відомо, останнім часом активно просуває в мережі Свій мерч - від дитячого одягу до аромасвічок. У новому пості у себе в Instagram Кароль похвалилася черговою серією натуральних товарів, передає Politeka.net.

Так, красуня презентувала постільну білизну, влаштувавши щось на зразок вечірки на даху будівлі. Тіна засвітилася на заході в компанії свого PR-менеджера Павла Орлова. Відповідні кадри опубліковані на її фан-сторінці в Instagram. До речі, раніше ходили чутки, що в співачки роман з її вірним помічником.

Кароль покуражилася на камеру в шкіряному вбранні світло-гірчичного відтінку, що складається з міні-топа та спідниці-олівець. У якийсь момент, знімаючи селфі, красуня наочно показала всю красу свого товару, хвацько впавши на білі простирадла. Ліжко, в якості інсталяції, встановили прямо на даху.

Користувачі з жаром обговорили побачене:

"Котики милі❤️😍"

"Хороший менеджер для Тіни з року в рік... 😁"

"як вона на ліжко мило впала, я не можу 🥺😂"

"Хто на підстраховці, шо то я не зрозумів, шо за випробування, чому не вдома, можна було б удома, лягти ще ніжніше, спокусивши при цьому заводних хлопців, вашою красою, вашою чарівністю"

"Так мило впала на ліжко, як маленька мила дівчинка.😍❤️"

"Боже, як вона впала на ліжко ... це щось❤️🔥віднявся дар мови"

"Перша думка була, що красотулька на площу переселилася❤️"

Нагадаємо, Кароль здивувала новими одкровеннями про "роман" з Даном Баланом, що їх чекає в майбутньому.

А ще Politeka писала, що голос Тіни Кароль без фонограми приголомшив українців, нові кадри весілля.

Також Politeka повідомляла, що Кароль в день весілля світилася від щастя, кадри пробирають до глибини душі.