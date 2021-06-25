Українська співачка Тіна Кароль розбурхала сміливими кадрами

Відома артистка не так давно представила себе "нову", передає Politeka.net. Красуня зробила своєрідний ребрендинг, поставши в новому амплуа більш зухвалою, але все такою талановитою і жіночною.

В одному зі своїх нових постів Тіна поділилася кадрами нової фотосесії та запальної пісні. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Співачка позувала в топі, який здавався залізним, вона приспустила піджак, а її талію підкреслили штани на високій посадці.

Зачіска була зроблена з мокрим ефектом, а макіяж лише підкреслив натуральну красу виконавиці. Образ вийшов дуже стильним і таким, що зачаровує.

У такому вигляді співачка запросила своїх шанувальників на фестиваль "Atlas Weekend".

"Наше тяжіння безкрайнє, і я запрошую тебе у свій світ фантазій. 5-6.07 Headliner of the Atlas Weekend", - написала співачка.

Всього за 20 хвилин публікація зібрала майже 4000 лайків і багато коментарів:

"ухууу🔥😳🤤🤤🤤🤤🤤", "Будемо 🙌", "легше жінка 😭🤤", "Божеееееее,це БОЖЕСТВЕННО😍😍😍😍", "МАТУСІ КРАСУНЯ 😍", "ІКОНА", "Шикарна жінка😍😍😍😍", "Це те, що треба", "офігенна 🙌❤️", "Тін, а я тебе запрошую в Білорусь.Ми сумуємо💔", " це так круто і офігенно 🔥", " нічого собі яка 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🪓", "❤️❤️❤️вауууу", "кожен раз закохуюся в неї, як в перший", "фотографії приголомшливі, виразні, сміливі, ви представлені тут, сильною, пристрасною жінкою".

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