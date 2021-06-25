Украинская певица Тина Кароль взбудоражила смелыми кадрами

Известная артистка не так давно представила себя "новую", передает Politeka.net. Красотка сделала своеобразный ребрендинг, представ в новом амплуа более дерзкой, но все такой талантливой и женственной.

В одном из своих новых постов Тина поделилась кадрами новой фотосессии и зажигательной песни. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Певица позировала в топе, который казался железным, она приспустила пиджак, а ее талию подчеркнули брюки на высокой посадке.

Прическа была сделана с мокрым эффектом, а макияж лишь подчеркнул натуральную красоту исполнительницы. Образ получился очень стильным и завораживающим.

В таком виде певица пригласила своих поклонников на фестиваль "Atlas Weekend".

"Наше притяжение бескрайне, и я приглашаю тебя в свой мир фантазий. 5-6.07 Headliner of the Atlas Weekend", - написала певица.

Всего за 20 минут публикация собрала почти 4000 лайков и много комментариев:

"ухууу🔥😳🤤🤤🤤🤤🤤", "Будем 🙌", "полегче женщинааа 😭🤤", "Божеееееее,это БОЖЕСТВЕННО😍😍😍😍", "МАМОЧКИ КРАСАВИЦА 😍", "ИКОНА", "Шикарная женщина😍😍😍😍", "Это то, что надо", "офигенная 🙌❤️", "Тин,а я тебя приглашаю в Беларусь.Мы скучаем💔", "Это так круто и офигенно 🔥", "ничесе какая 🤤🤤🤤🤤🤤🤤🪓", "❤️❤️❤️вауууу", "Каждый раз влюбляюсь в неё, как в первый", "Фотографии потрясные, выразительные, смелые, вы представлены здесь, сильной, страстной женщиной".

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