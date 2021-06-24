Тіна Кароль продемонструвала яскравий літній образ, вразивши своїм стилем

Як відомо, не так давно співачка в колаборації з українським брендом випустила новий мерч у вигляді літнього одягу. Серед запущеної в продаж одягу виявилися коротка і довга футболки, шорти і спідниця. Тепер зірка намагається демонструвати, як виглядає цей наряд на ній самій.

Як пише Politeka.net, нове фото Тіни з двома іншими дівчатами з'явилося на одній з її фан-сторінок. На знімку співачка позує поруч зі своїми супутницями одягнена в ту саму футболку і спідницю.

Кароль кокетливо вигнулася, спираючись на високі двері і виставивши в сторону свою ніжку. Для того, щоб привернути ще більше уваги до своїх форм співачка злегка підняла край спідниці.

"Зводимо з розуму красиво", - йдеться в підписі до фото.

Шанувальники виконавиці не змогли пройти повз цього знімка.

"Шо за сексі-пексі стоїть в центрі уваги, Тіна Кароль, чи це ти?!", "Господи, Кароль ти?", "Ці ноги", "Ого! Я якось не очікувала такої крутості. Хоча чому я так здивувалася? Це ж Тіна!", "Вже давно звели сума і красиво", - пишуть люди.

Нагадаємо, Кароль публічно стрибнула в ліжко, засвітившись з відомим красенем: "Боже, як вона...".

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