Тіна Кароль продемонструвала яскравий літній образ, вразивши своїм стилем
Як відомо, не так давно співачка в колаборації з українським брендом випустила новий мерч у вигляді літнього одягу. Серед запущеної в продаж одягу виявилися коротка і довга футболки, шорти і спідниця. Тепер зірка намагається демонструвати, як виглядає цей наряд на ній самій.
Як пише Politeka.net, нове фото Тіни з двома іншими дівчатами з'явилося на одній з її фан-сторінок. На знімку співачка позує поруч зі своїми супутницями одягнена в ту саму футболку і спідницю.
Кароль кокетливо вигнулася, спираючись на високі двері і виставивши в сторону свою ніжку. Для того, щоб привернути ще більше уваги до своїх форм співачка злегка підняла край спідниці.
"Зводимо з розуму красиво", - йдеться в підписі до фото.
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Шанувальники виконавиці не змогли пройти повз цього знімка.
"Шо за сексі-пексі стоїть в центрі уваги, Тіна Кароль, чи це ти?!", "Господи, Кароль ти?", "Ці ноги", "Ого! Я якось не очікувала такої крутості. Хоча чому я так здивувалася? Це ж Тіна!", "Вже давно звели сума і красиво", - пишуть люди.
Нагадаємо, Кароль публічно стрибнула в ліжко, засвітившись з відомим красенем: "Боже, як вона...".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль в міні подражнила ідеальними ніжками з вдалого ракурсу: "До нижньої білизни вже близько".
Також Politeka писала, що Кароль задала новий літній тренд в стильному міні, показові кадри: "Це занадто класно".