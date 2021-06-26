Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась своим горьким опытом путешествия в украинском поезде

Как сообщает Politeka.net, на днях 54-летняя Ольга Сумская возвращалась из Кременчуга в Киев в вагоне без кондиционирования. Звезда не обратила внимания на этот нюанс при покупке билета, но была поражена условиями.

«Не было СВ, следовательно, еду в вагоне-купе. Где нет, внимание, кондиционирования. Вы можете такое представить? Не знаю, как буду спать, это просто ужас. Если закрою дверь - будет ад. Значит, я не буду спать до 5 утра», - отметила Сумская в видеообращении.

В комментариях звезду поддержали, но нашлись и критики, которые заявили, что во всем общественном транспорте в Украине некомфортно летом.

«Это издевательство над народом», «Вы давно ездили в транспорте для простых смертных?», «Правда! А в маршрутках давно бывали? Там ещё не «такое пекло»!», - пишут люди в комментариях.

Напомним, что Ольга Сумская без макияжа пожаловалась на недостатки своей внешности: "Молодец, что не боитесь...".

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская удивила видом после отдыха на пляже: «Боже, какая…».

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