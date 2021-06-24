Відома українська актриса Ольга Сумська показала, як відпочиває
Зірка після численних зйомок вирішила відпочити з сім'єю на морі, повідомляє Politeka.net. Варто зазначити, що красуня любить українські курорти.
Зокрема, Сумська поділилася архівними кадрами того, як вона разом з чоловіком розважалися в Бердянську та Яремче.
Красуня опублікувала кілька відповідних фото в своєму сторіс Instagram. На фото чарівна Сумська позувала в купальниках, завдяки яким можна було розглянути її ідеальну фігуру.
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Чоловік Ольги, артист Віталій Борисюк, підняв свою дружину, демонструючи м'язи.
На новому ж відео Сумська позувала також у купальнику. Цього разу вона з сім'єю вирушила в місто Південне Одеської області.
Зірка показала красиву фігуру, а також обличчя без макіяжу.
"Нарешті! Хоча море трохи холодне, ми пірнемо", - розповіла актриса, не приховуючи своєї радості.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс такої можливості немає.
Нагадаємо, Ольга Сумська і Віталій Борисюк одружилися в 1996 році. Пара створила міцний союз і через довгі роки зберігає теплі почуття один до одного.
Зазначимо, актриса заради Борисюка кинула свого першого чоловіка, актора Євгена Паперного. Останній важко переніс розставання з дружиною, проте все-таки вирішив не заважати щастю пари.
А у 2002 році у Сумської і Борисюка народилася дочка.
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