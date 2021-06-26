Відома українська актриса Ольга Сумська поділилася новими кадрами з українцями

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку артистки в Instagram.

Зараз у Сумської гастрольний тур. Разом з трупою вона їздить по містах України. Між виставами іноді з'являється час і відпочити.

Так перед виступом у Південному Сумська відпочила на місцевому пляжі.

А після вистави актриса знову вирушила в дорогу, попереду-спектаклю в Кременчуці.

Сумська записала сторіс перебуваючи вже в поїзді. Вона показала квіти, які їй подарували шанувальники. Букет з жовтих хризантем вона забюрала з собою.

Також артистка поскаржилася на спеку.

"Боже, яка спека. Сподіваюся, що зараз включать кондиціонери", - сказала вона.

Сторіс Сумська записувала, застосувавши спеціальний фільтр, який змінив вигляд її ока.

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