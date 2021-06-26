Відома українська актриса Ольга Сумська поділилася новими кадрами з українцями
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку артистки в Instagram.
Зараз у Сумської гастрольний тур. Разом з трупою вона їздить по містах України. Між виставами іноді з'являється час і відпочити.
Так перед виступом у Південному Сумська відпочила на місцевому пляжі.
Орбакайте "підловили" в обіймах чоловіка Пугачової Галкіна: "Максим зробив всіх щасливими"
Йшла по тротуару: Tesla знесла жінку на своєму шляху в Одесі, фото
Зупинилося серце зірки відомих серіалів, колеги невтішні: "Прийняти це важко"
17-річну дівчинку рятують у Дніпрі, не тілі немає живого місця: що сталося
У людей майже нічого не залишилося: що діється в зруйнованій стихією Ялті
А після вистави актриса знову вирушила в дорогу, попереду-спектаклю в Кременчуці.
Сумська записала сторіс перебуваючи вже в поїзді. Вона показала квіти, які їй подарували шанувальники. Букет з жовтих хризантем вона забюрала з собою.
Також артистка поскаржилася на спеку.
"Боже, яка спека. Сподіваюся, що зараз включать кондиціонери", - сказала вона.
Сторіс Сумська записувала, застосувавши спеціальний фільтр, який змінив вигляд її ока.
Нагадаємо, Сумська полізла з поцілунками до найбагатшої співачки України та її чоловіка-мільярдера, кадри: "можна до вас?".
Як повідомляла Politeka, 54-річна Сумська приголомшила квітучою красою на зустрічі з фотографом: пощастило Борисюку.
Також Politeka писала, Дочка Сумської Антоніна Паперна здивувала одкровенням про стосунки з матір'ю:"не зрозуміла, як можна...".