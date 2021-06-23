Актриса Ольга Сумська торкнулася актуальної теми для всіх жінок і не тільки

Так, 54-річна зірка багато часу приділяє веденню Instagram-блогу. Ольга виставляє кадри не тільки своїх професійних буднів, а й з особистого життя. Актриса частенько дає шанувальникам б'юті-поради, адже багато хто захоплюється її моложавістю і цікавляться, яким чином зірці вдається зберігати квітучий і здоровий вигляд.

У новому пості Сумська розповіла та показала диво-засіб - бальзам з воском мімози вітчизняного виробництва, який, за словами актриси, можна наносити на всі частини тіла, де є роздратування, наприклад, сухість, як у неї, передає Politeka.net.

"Я навіть пристосувала цей бальзамчик в кіно! 🎬На великому плані, під софітами (спеціальне кіношне світло) шкіра швидко втрачає вологу, особливо губи! 👄Тому, наношу "Особливий догляд" як блиск, але він виглядає дуже природньо. Аромат мімози дуже ніжний! Склад - те, що я люблю: natural! 🌼", - поділилася Ольга, додавши, що використовує бальзам щодня.

На кадрах актриса постала без краплі косметики, продемонструвавши свою натуральну зовнішність. Публіка відразу ж кинулася коментувати:

"Молодець, що не боїтеся без макіяжу"

"Сама натуральність, без майкапа супер!!! Абсолютно красиво"

"Така красива! ❤️"

"Оленька, чудово виглядаєте без макіяжу🔥 👏❤️"

Нагадаємо, Сумська полізла з поцілунками до найбагатшої співачки України та її чоловіка-мільярдера, кадри: "можна до вас?".

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