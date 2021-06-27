Известная певица Вера Брежнева прогулялась по улицам Москвы без макияжа
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица поделилась кадрами, сделанными в ее выходной. Она решила устроить себе полезную прогулку.
«Вчера у меня был выходной. Каждый выходной я стараюсь выполнять хотя бы одно свое желание. В этот раз выполнила даже больше))», - отметила певица.
По ее словам, она посетила мобильный спектакль. Для этого нужно было включить его в наушниках и следовать инструкциям.
«Мы под огромным впечатлением) благодаря идеально созданному материалу, актерской озвучке и интересной подаче. Можно ходить одному, можно в компании, где количество людей неограниченно) это так удобно) так интересно!», - призналась Брежнева.
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В комментариях ей оставили массу приятных слов по поводу ее внешнего вида.
«Волшебная», «Чудесная», «Супер», «Обворожительная вы наша Верочка!», «VERA вы эталон женственности и красоты. Любим вас», «Вера, какая же Вы красивая и вдохновляющая!!! Заряжаете позитивом», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Брежнева развлеклась с Меладзе в машине, видео: "Вот это качнули".
Как сообщала Politeka, Брежнева не смогла скрыть округлившийся животик в облегающем платье: в Сети заволновались.
Также Politeka писала, что Веру Брежневу в парике из бисера заподозрили в плагиате: «У Бузовой стянула идеи…».