Екс-ВІА Гра Віра Брежнєва напросилася на компліменти, з'явившись у світі у відвертому вбранні

39-річна зірка, яка зараз живе в Москві разом з чоловіком, продюсером "ВІА Гри" Костянтином Меладзе, зробила новий пост в Instagram, в якому показала, як розважилася на відкритті фестивалю, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Брежнєва покуражилася перед камерою в облягаючому білому платті з вирізом під грудьми та пікантним розрізом від стегна. Блондинка трохи потанцювала на золотому подіумі, пославши в кінці повітряний поцілунок.

"Вчора на доріжці відкриття @zharafest в золотих джунглях 🔥 дякую організаторам і організаторам за музичне свято! Рада бути його частиною))

Спасибі моїй команді за мене красиву. І поцілунок для вас, як завжди 💋", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі звернули увагу на живіт співачки, який нібито став більш помітний.

"Розкішна наша Вірочка!❤️"

"Біле облягаюче плаття - тільки жінкам з такою фігурою як у вас 😍"

"Як завжди шикарна і запаморочлива!!!🔥"

"Животик!))"

"Вже нецікаво! Міняйте свій імідж, Віра!"

"Принцеса Лебідь!🔥🔥🔥"

"Німфа!!! Шалено красива!"

"На це можна дивитися вічно... ❤️"

Раніше ми розповідали, Віру в Мережі звинуватили в плагіаті, коли вона показала фрагмент зі свого нового кліпу. Головний убір з бісеру, на думку багатьох, аж надто схожий на той, який був у Ольги Бузової.

"Цікава перука-головний убір", "перука як у Бузової", "це вогонь", "Віра, а як вся копиця ваших шикарних волосся влізла під цю перуку з бісеру?", - писали користувачі.

Нагадаємо, що Брежнєву з яскравими губами і у відвертому купальнику переплутали з 20-річною донькою: "Верунчик, ти ураган".

Як повідомляла Politeka, Брежнєва розважилася з Меладзе в машині, відео: "Ось це качнули".

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