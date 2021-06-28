Украинская певица Тина Кароль попала в скандал из-за неожиданной отмены своего выступления

На днях Тина Кароль должна была выступить в ночном клубе "Итака" в Одессе, пишет Politeka.net. Зрители ждали артистку несколько часов, это произошло из-за сильного ливня.

Звезда все-таки вышла на сцену, на которой были лужи, а техника из-за попадания воды работала с перебоями. Певица исполнила несколько песен, а потом заявила, что продолжать в таких условиях – это неуважение к себе и зрителям, и завершила концерт. Пользователи сети до сих обсуждают такой поступок певицы.

Некоторые поддерживают Тину, другие же - наоборот говорят о недопустимости такого поведения.

"Сударыня, я вами восхищаюсь, ваш свет, не погасить его во век, пред вами же я просто преклоняюсь...", "Железная леди!", "Чего соглашаться выступать на летней дискотеке? Это же не Музкомедия, или Оперный?", "Ну я тоже считаю правильно. Навернулась бы там, или током шибануло - зато уважение к зрителю проявила", "Монатик и Дорофеева, Брежнева тоже плясали и пели под дождем, укрытые такими же зонтиками. Свое фи высказали организаторам, а не зрителям, и отработали весь концерт", "Когда выступала Брежнева, там была фанера) Вы хотите сказать, что ситуация Монатика, Дорофеевой сравнима с Тиной только потому что шёл дождь? Посмотрите внимательно, какие условия создали им, а какие - Тине. Если все протекало, не работала аппаратура и был писк, каким образом нужно было отработать? ) Или все-таки выход был: фанера?)", "Фууу это как нужно не уважать людей которые прождали "звезду" под дождем,спеть три песни и уйти ,ДНО!!!! ОТПИСЫВАЮСЬ!;!".

Напомним, Тина Кароль после сорванного концерта обратилась к украинцам в дерзком образе.

А еще Politeka писала, что Кароль показала свое отношение к украинцам, неожиданно остановив концерт.

Также Politeka сообщала, что Кароль прикрыла декольте полупрозрачной тканью, взбудоражив образом.