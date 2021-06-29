Победительница шоу "Холостяк" Анна Богдан поделилась новыми подробностями о своем участии в шоу

Как сообщает Politeka.net, в интервью Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" победительница шоу "Холостяк" Анна Богдан рассказала об отношениях с Михаилом Заливако, а также о том, почему не сменила фамилию после развода с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом.

По словам девушки, после разрыва с бывшим мужем, они не общаются совсем, так что он никак не отреагировал на ее участие в "Холостяке". "Никакой реакции не было, потому что мы с бывшим мужем никак отношения не поддерживаем. Я вообще со своими бывшими, там парнями, точно также ни с кем не общаюсь, потому что не вижу смысла. Если мы приняли решение расстаться, то зачем общаться?", - отметила Анна.

Также девушка поделилась, что не стала менять фамилию после развода с Андреем Богданом на свою девичью, так как это влечет за собой смену документов. Однако, отметила, что если будет снова выходить замуж, то возьмет фамилию мужа.

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Кроме того, Богдан рассказала, они с Михаилом Заливако практически сразу после съемок проекта начали жить вместе, но некоторое время им пришлось прятаться и не появляться вместе на публике.

Напомним, Избранница "Холостяка" Заливако после возвращения в Украину засветила кольцо на безымянном пальце: "Мур-мяу".

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