Известная украинская певица Ани Лорак из России вспомнила о родине, поделившись радостными кадрами
Накануне украинцы по всему миру торжествовали в связи с историческим выходом нашей сборной в 1/4 чемпионата Европы по футболу. Неожиданно к этой радости решила присоединиться и Лорак, которая уже много лет живет в России и позиционирует себя как российскую певицу.
Как пишет Politeka.net, звезда поделилась красноречивыми кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Так, Лорак опубликовала фрагмент вчерашнего матча 1/8 Евро-2020, в котором Украина играла против Швеции. На видео запечатлен момент одного из гола украинской команды.
Впрочем, в своем приступе патриотизма Лорак была довольна сдержанной. Видео она сопроводила всего одним словом: «Поздравляю!», добавив к надписи голубое и желтое сердечки. Стоит также отметить, что несмотря на свое происхождение, Ани написала поздравление на русском языке.
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Добавим, что накануне основное время матча закончилось ничьей. При этом сборная Украины открыла счет, когда Александр Зинченко забил на 27-й минуте матча. Однако, уже на 43-й минуте игрок Швеции Эмиль Форсберг сравнял счет.
Решающий гол забил украинецАртем Довбик на последней минуте экстра-тайма. Теперь сборной Украины предстоит встретиться с англичанами.
Напомним, Ани Лорак показала фигуру в платье в обтяжку.
Как сообщала Politeka, Ани Лорак в купальнике нашла необычный способ отблагодарить поклонников.
Также Politeka писала, что концерт Лорак в Москве сорвали недовольные россияне, певице пришлось сбежать.