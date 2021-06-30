Известная украинская певица Ани Лорак из России вспомнила о родине, поделившись радостными кадрами

Накануне украинцы по всему миру торжествовали в связи с историческим выходом нашей сборной в 1/4 чемпионата Европы по футболу. Неожиданно к этой радости решила присоединиться и Лорак, которая уже много лет живет в России и позиционирует себя как российскую певицу.

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась красноречивыми кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Так, Лорак опубликовала фрагмент вчерашнего матча 1/8 Евро-2020, в котором Украина играла против Швеции. На видео запечатлен момент одного из гола украинской команды.

Впрочем, в своем приступе патриотизма Лорак была довольна сдержанной. Видео она сопроводила всего одним словом: «Поздравляю!», добавив к надписи голубое и желтое сердечки. Стоит также отметить, что несмотря на свое происхождение, Ани написала поздравление на русском языке.

Добавим, что накануне основное время матча закончилось ничьей. При этом сборная Украины открыла счет, когда Александр Зинченко забил на 27-й минуте матча. Однако, уже на 43-й минуте игрок Швеции Эмиль Форсберг сравнял счет.

Решающий гол забил украинецАртем Довбик на последней минуте экстра-тайма. Теперь сборной Украины предстоит встретиться с англичанами.

Напомним, Ани Лорак показала фигуру в платье в обтяжку.

Как сообщала Politeka, Ани Лорак в купальнике нашла необычный способ отблагодарить поклонников.

Также Politeka писала, что концерт Лорак в Москве сорвали недовольные россияне, певице пришлось сбежать.