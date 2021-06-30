Известная украинская певица Светлана Лобода заинтриговала стильным фото во всем черном с гитарой

Артистка, которая уже давно живет и работает в России, порадовала поклонников хорошей новостью на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Лобода сообщила, что готовится к выпуску нового сингла. В преддверии этого события певица решила устроить розыгрыш своей личной гитары. Инструмент она показала на новом фото.

На снимке Лобода сидит дома на стуле, перебирая струны черной гитары. Одеться певица решила в тон своему инструменту. Так, на ней облегающие черные легинсы, водолазка и массивный кроссовки с цепями. Певица выглядит очень сосредоточенной, когда играет на гитаре, которая, кажется, является для нее настоящим сокровищем.

«Премьера нового сингла! Назови дату и я подарю тебе мою гитару с автографом. На ней я придумала немалое количество хитов», - написала Лобода.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Мне уже нравится. Очень хочется поскорее услышать!», «мне нужна эта гитара!! срочно!!», «Интригующее начало, мы ждём как можно быстрее эту работу», - пишут люди.

Напомним, Лобода впервые призналась в фобии, начавшейся у нее после рождения дочки.

Как сообщала Politeka, Лобода в платье-кольчуге с глубоким декольте перечислила свои "прегрешения": "Ох, полегче...".

Также Politeka писала, что Лобода в сверкающем мини устроила жару за барабанами.