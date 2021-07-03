На YouTube Тины Кароль состоялась премьера клипа на песню "Красиво" из альбома, который неожиданно оценили в России

Как сообщает Politeka.net, альбом Тины Кароль возглавил чарт ITunes Россия, а клип "Красиво" в топах по просмотрах на "Муз-ТВ".

Этим достижением похвасталась сама Тина Кароль в своем Instagram.

Сначала Тина выложила короткий ролик, который быстро стал вирусным, и за 24 часа вся сеть обсуждала певицу, которая несколько лет назад была категорически против обнаженных съемок. Оказалось, что видео – это своеобразный тизер к новому клипу на песню "Красиво", который вышел несколько дней назад на YouTube-канале певицы.

Российские звезды неожиданно оценили альбом и клип "Красиво" и пиарили его в своих сториз. Через день он уже стал самым скачиваемым в российском сегменте сервиса. Один из Телеграм каналов выразил надежду, что Тина не просила себя пиарить звезд страны агрессора.

Многие пользователи сети из России писали под постом Тины, как они ее любят и приглашали выступить на их сцене: "А теперь можно и в Россию🥺 Мы как никто ждём…", "Вот это нежданчик. Россия просто обожает Тину... надеюсь, Тина когда нибудь приедет к нам".

У украинских пользователей остался после новости немного неприятный осадок - с одной стороны они были рады за певицу, с другой обращали внимание на русский язык в песнях Тины.

Напомним, полностью раздетая Тина Кароль отдалась в объятия опасного красавца.

А еще Politeka писала, что Кароль в полупрозрачном платье устроила сеанс соблазнения, извиваясь на полу.

Также Politeka сообщала, что Тина Кароль в кожаном наряде пощекотала нервы мужчин, присев на большую кровать.