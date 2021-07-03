Известная украинская модель Жизель Оливейра, звезда "Victoria’s Secret", показала себя на прогулке по Нью-Йорку

Как пишет Politeka.net, Жизель Оливейра является популярной бразильской моделью, которую пригласили сотрудничать с "Victoria’s Secret". За красоткой следят сотни тысяч фанатов в Инстаграм, где девушка постоянно подогревает к себе интерес.

На новом фото Жизель показала себя в коротких шортах, босоножках и пиджаке, а образ дополнила сумочкой. Девушка в таком виде шагала по одной из улиц Нью-Йорка.

Фанаты сразу начали ставить тысячи лайков и писать комментарии:

"Краасивая", "Так красиво", "Потрясающе красиво", "Сногсшибательная милая шикарная девушка", "красивее невозможно", "Прекрасная моя любовь", "Любовь. Мне нужна любовь, я люблю тебя. Эта красивая женщина", "Симпатичная и повседневная", "Моя дорогая любовь, ты красивая", "Так красиво".

Напомним, Оливейра из «Victoria’s Secret» похвасталась модельными параметрами в микро-топе и лосинах

А еще Politeka писала, что Оливейра из "Victoria’s Secret" едва удержала купальник во время съемки на пляже

Также Politeka сообщала, что бразильская модель Victoria’s Secret в вязаном купальнике показала все достоинства фигуры



