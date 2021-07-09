Солист группы Måneskin, которая победила в 2021 году на "Евровидении", ошеломил образом для новой фотосессии

Как пишет Politeka.net, известный итальянский певец Дамиано Давид, который взорвал сцену итальянского «Х-фактор», а после покорил песенный конкурс «Евровидение», обожает эпатировать публику. Его стиль очень специфический – он совмещает в себе не только женскую и мужскую одежду, но и разные направления культуры.

На свежем фото Дамиано позировал в женском нижнем кружевном белье. Он выбрал черный лифчик, трусы и чулки. Также артист надел туфли на каблуке. Рядом с ним стояла бас-гитаристка группы Виктория Де Анжелис. Девушка позировала в брючном костюме.

«Я хочу быть твоей игрушкой, я хочу быть твоим учителем», - подписали фото на страничке группы.

В комментариях эпатажной паре оставили массу отзывов.

«Смелые люди», «Дамиано выглядит лучше в нижнем белье, чем я», «Невероятные», - пишут пользователи сети.

Напомним, что рок-группа Måneskin показала, как выглядела до популярности: "Уже в детстве...".

Как сообщала Politeka, в сети всплыло школьное фото красавчика из Måneskin: "Был такой мальчик".

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