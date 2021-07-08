Виконавець Володимир Дантес показав у мережі відео зі свого виступу на фестивалі Atlas Weekend

Як повідомляє Politeka.net, відомий виконавець і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес, який нещодавно презентував сольний альбом, вступив на сцені Atlas Weekend. І зробив це вельми епатажно, нагадавши шанувальникам виступ гурту Måneskin на Євробаченні цього року.

Як видно, на сцену Володимир вийшов з голим торсом і в темних брюках, він енергійно виконує свою пісню під радісні вигуки натовпу. І все б нічого, тільки під час виступу Вови почалася злива і глядачам довелося мокнути.

У якийсь момент, коли Дантес Доспівав куплет, він вийшов на край сцени і теж трохи намок разом з усіма, а потім зробив щось несподіване – розігнався, впав на живіт і проїхався по мокрій сцені на торсі. Треба сказати, що такий фокус викликав захват у глядачів концерту.

У захваті також була і колишня дружина Потапа Ірина Горова, вона написала в коментарях до відео: "Вовочка ну який же ти крутий!". Приєдналися до компліментів і інші користувачі Мережі.

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