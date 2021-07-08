Исполнитель Владимир Дантес показал в сети видео со своего выступления на фестивале Atlas Weekend

Как сообщает Politeka.net, известный исполнитель и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес, который недавно презентовал сольный альбом, вступил на сцене Atlas Weekend. И сделал это весьма эпатажно, напомнив поклонникам выступление группы Måneskin на Евровидении в этом году.

Как видно, на сцену Владимир вышел с голым торсом и в темных брюках, он энергично исполняет свою песню под радостные возгласы толпы. И все бы ничего, только во время выступления Вовы начался ливень и зрителям пришлось мокнуть.

В какой-то момент, когда Дантес допел куплет, он вышел на край сцены и тоже немного намок вместе со всеми, а потом сделал нечто неожиданное – разогнался, упал на живот и проехался по мокрой сцене на торсе. Надо сказать, что такой фокус вызвал восторг у зрителей концерта.

В восторге также была и бывшая жена Потапа Ирина Горовая, она написала в комментариях к видео: "Вовочка ну какой же ты крутой!". Присоединились к комплиментам и другие пользователи сети.

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