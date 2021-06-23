Відомий італійський співак Даміано Давид, соліст гурту Måneskin, був зовсім іншим у шкільні роки

Як пише Politeka.net, Даміано буквально недавно завоював серця всього світу, перемігши на шоу "Євробачення". 22-річний харизматичний хлопець запалив на сцені, а його виступ зібрав десятки мільйонів переглядів на Ютубі. І ось в мережі знайшли шкільні фотографії, на яких молодий чоловік виглядав зовсім інакше.

На першому фото, яке опублікував в Instagram "Зоряний шлях", молодий чоловік був в шкірі і з яскравим мейкапом. А на шкільному знімку красень стояв у білій сорочці на вулиці.

"Від бунтівного школяра до 22-річного секс-символу

Той факт, що харизматичний Дам'яно Давид @ykaaar настільки молодий, ще багатьох шокує. Тому після тріумфу» Måneskin "@maneskinofficial на "Євробаченні" фанам стало цікаво, яким соліст був раніше.

До слова, рокер ненавидів школу. А переможний трек "Zitti e buoni" (»Сиди і мовчи") якраз про той період - це слова, які хлопець чув найчастіше", - написано під кадрами.

Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:

"Був такий хлопчик ... хороший ... а це шо таки сталося з дитиною ... ??", "Красивий такий", "вогонь".

Нагадаємо, переможець "Євробачення" Måneskin розсекретив свою дівчину, приголомшлива красуня

А ще Politeka писала, що солістка go_a розкрила Осадчій правду про стосунки з переможцем " Євробачення"

Також Politeka повідомляла, що солістка go_a Павленко розповіла про поцілунок з переможцем "Євробачення" і закулісся



