Учасників групи Måneskin, яка перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення-2021" показали до популярності

Італійська група завоювала перемогу на конкурсі, і зараз її популярність не вщухає, передає Politeka.net. Тільки на сторінку колективу в Instagram підписалися вже 4,7 мільйона користувачів мережі.

Цього разу в акаунті групи поділилися новиною про черговий успіх. Як виявилося, Måneskin посіла перше місце у світовому чарті "Spotify".

Запис був підкріплений дитячими знімками учасників колективу.

На першому фото постав гітарист Томас Раджі, на наступному - басистка Вікторія де Анджеліс, далі - барабанщин Ітан Торкіо і вокаліст Давид Даміано.

"Ці діти тільки що вийшли на перше місце в світовому чарті 🤓", - написали автори поста.

Майже за годину публікація зібрала понад 600 тисяч лайків.

"Омг Ітан, без довгого волосся! Він виглядає чарівно 😍", "чудові", "народжені ЛЕГЕНДАМИ🙌 🏼", " Томас зовсім не змінився, тільки волосся! 😭 ", "Люблю", " Ііііітааан ааааа 😍", " ці діти безумовно цього заслуговують!", "Я так до чорта пишаюся вами", " Ітан бог вже в дитинстві ❤️", "мені подобається, що Вікторія завжди топлес", - прокоментували користувачі Мережі.

Зазначимо, так учасники групи виглядають зараз:

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