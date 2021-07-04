Учасників групи Måneskin, яка перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення-2021" показали до популярності
Італійська група завоювала перемогу на конкурсі, і зараз її популярність не вщухає, передає Politeka.net. Тільки на сторінку колективу в Instagram підписалися вже 4,7 мільйона користувачів мережі.
Цього разу в акаунті групи поділилися новиною про черговий успіх. Як виявилося, Måneskin посіла перше місце у світовому чарті "Spotify".
Запис був підкріплений дитячими знімками учасників колективу.
На першому фото постав гітарист Томас Раджі, на наступному - басистка Вікторія де Анджеліс, далі - барабанщин Ітан Торкіо і вокаліст Давид Даміано.
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"Ці діти тільки що вийшли на перше місце в світовому чарті 🤓", - написали автори поста.
Майже за годину публікація зібрала понад 600 тисяч лайків.
"Омг Ітан, без довгого волосся! Він виглядає чарівно 😍", "чудові", "народжені ЛЕГЕНДАМИ🙌 🏼", " Томас зовсім не змінився, тільки волосся! 😭 ", "Люблю", " Ііііітааан ааааа 😍", " ці діти безумовно цього заслуговують!", "Я так до чорта пишаюся вами", " Ітан бог вже в дитинстві ❤️", "мені подобається, що Вікторія завжди топлес", - прокоментували користувачі Мережі.
Зазначимо, так учасники групи виглядають зараз:
Нагадаємо, що у мережі спливло шкільне фото переможця Євробачення Måneskin
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