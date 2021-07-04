Участников группы Måneskin, которая победила на песенном конкурсе "Евровидение-2021" показали до популярности

Итальянская группа завоевала победу на конкурсе, и сейчас ее популярность не утихает, передает Politeka.net. Только на страницу коллектива в инстаграм подписались уже 4,7 миллиона пользователей сети.

В этот раз в аккаунте группы поделились новостью об очередном успехе. Как оказалось, Måneskin заняла первое место в мировом чарте "Spotify".

Запись была подкреплена детскими снимками участников коллектива.

На первом фото предстал гитарист Томас Раджи, на следующем - басистка Виктория де Анджелис, далее - барабанщин Итан Торкио и вокалист Давид Дамиано.

"Эти ребята только что вышли на первое место в мировом чарте 🤓", - написали авторы поста.

Почти за час публикация собрала более 600 тысяч лайков.

«Омг Итан, без длинных волос! Он выглядит очаровательно 😍", "Восхитительные", "РОЖДЕННЫЕ ЛЕГЕНДАМИ 🙌🏼", "Томас совсем не поменялся, только волосы! 😭", "Люблю", "Ииииитааан ааааа 😍", "эти дети определенно этого заслуживают!", "Я так чертовски горжусь вами", "Итан бог уже в детстве ❤️", "Мне нравится, что Виктория всегда топлес", - прокомментировали пользователи сети.

Отметим, так участники группы выглядят сейчас:

Напомним, что в сети всплыло школьное фото победителя Евровидения Måneskin

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