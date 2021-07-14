Португалец Салвадор Собрал четыре года назад победил на "Евровидении 2017", которое проходило в Украине
Сейчас 31-летний артист с удовольствием возвращается в нашу страну, несмотря на все испытания, с которыми столкнулся во время выступления и после.
Так, Собрал с рождения был серьезно болен, страдая от сердечного порока. Родные певца заранее предупреждали руководство конкурса "Евровидение" о ситуации с его здоровьем. Салвадор пропустил репетиции и прибыл в Киев буквально в самый последний момент, к полуфиналу. Португалия тогда впервые за 53 года стала победителем конкурса, набрав рекордные 758 баллов.
Сейчас Собрал находится в Украине. С ним встретились Катя Осадчая и съемочная команда "Світського життя". Ведущая спросила, с какими ощущениями он вернулся в нашу страну, где когда-то получил триумф.
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"С ностальгией... Тогда я был так озадачен, даже до конца не разобрался с тем, что произошло. Но сейчас я чувствую огромную благодарность за все. Каждый раз я возвращаюсь в Украину с удовольствием, украинцы очень теплые люди, они как Южная Европа в Восточной", - прокомментировал Салвадор.
После победы на "Евровидении", в том же году, артисту сделали операцию по пересадке сердца. И теперь он продолжает музыкальную деятельность.
"Произошло чудо, я провел шесть месяцев в больнице, но они тянулись, как года... Была тяжелая реабилитация, много физиотерапии, но сейчас я могу делать абсолютно все. Я думаю, это благослование, чудо!", - заявил Собрал.
Пользователи в комментариях отметили, что артист даже внешне изменился после операции.
"Поправился, похорошел...", - пишут в Сети.
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