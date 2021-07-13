Участники рок-группы Måneskin, которая победила на «Евровидении» в 2021 году, устроили очередную провокацию в сети

Как передает Politeka.net, Måneskin запомнились своим скандальным выступлением и необычными образами, которые покорили Европу. Кумиром миллионов сразу же стал вокалист группы Дамиано Давид, но и остальные ребята вызывают у поклонников живой интерес.

В Инстаграм группы много провокационных фото. Они не стесняются фотографироваться без одежды, а также в эпатажных нарядах. Например, Дамиано Давид недавно устроил фотосессию в женском нижнем белье.

В этот раз эпатировать публику решили барабанщик и бас-гитаристка. Они сфотографировались в нижнем белье, устроив взрослые игры. На одном фото мужчина крепко прижал к себе коллегу по группе, а на втором облизал ее.

«Я хочу прикоснуться к твоему телу так чертовски электрически», - подписали фото артисты, попросив поклонников не жаловаться на их слишком откровенные фото.

Напомним, что красавчик из Måneskin показал свою девушку, потрясающая красотка: "Что она в нем нашла".

Как сообщала Politeka, красавчик из Måneskin удивил видом в чулках и женском лифчике: «Я хочу быть…».

Также Politeka писала, что красавчики из Måneskin поразили внешностью до популярности: "Уже в детстве...".