Соліст групи Måneskin, яка перемогла в 2021 році на "Євробаченні", приголомшив образом для нової фотосесії

Як пише Politeka.net, відомий італійський співак Даміано Давид, який підірвав сцену італійського "Х-фактор", а після підкорив пісенний конкурс "Євробачення", обожнює епатувати публіку. Його стиль дуже специфічний - він поєднує в собі не тільки жіночий і чоловічий одяг, але і різні напрямки культури.

На свіжому фото Даміано позував у жіночій нижній мереживній білизні. Він вибрав чорний ліфчик, труси і панчохи. Також артист надів туфлі на підборах. Поруч з ним стояла бас-гітаристка групи Вікторія де Анжеліс. Дівчина позувала в брючному костюмі.

"Я хочу бути твоєю іграшкою, я хочу бути твоїм учителем", - підписали фото на сторінці групи.

У коментарях епатажній парі залишили масу відгуків.

"Сміливі люди", «Даміано виглядає краще в нижній білизні, ніж я», "неймовірні", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що рок-група Måneskin показала, як виглядала до популярності: "вже в дитинстві...".

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