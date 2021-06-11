Фронтмен групи Måneskin, яка перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення-2021", розсекретив свою дівчину

Як передає Politeka.net, Дам'яно Давид підтвердив стосунки з італійською моделлю Джорджією Солері. Незважаючи на те, що на сторінках зірок в Instagram немає спільних фото і відео, парочка зустрічається вже досить давно.

"Серце прихильниць розбите. В інтерв'ю Vanityfair Дам'яно Давид @ykaaar заявив - його дістали папараці, тому вирішив поставити крапку. Має дівчину-Джорджію Солері @giorgiasoleri_. "Під моїм будинком вдень і вночі чергували папараці. Тому після чотирьох років відносин я сказав її ім'я. Папараці на місці, але більше не потрібно нічого приховувати", - процитували слова артиста на одному з пабліків в соцмережах.

У коментарях думка шанувальників щодо пари розділилися. Одні порахували, що Джорджія і Дам'яно дуже підходять один одному, а інші не можуть зрозуміти, що красуня-модель знайшла в цьому рокері.

"Що вона в ньому знайшла... Вона краса, а він, Немає слів», "вона така гарненька", "Він шикарний!", "Пара вогонь", "Дівчина дуже красива, і він красень. Щастя їм", "Ну все, фанатки її розірвуть", - пишуть користувачі Мережі.

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