Спортсмен будет оспаривать решение в суде
Олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро (2016) по спортивной гимнастике Олега Верняева на четыре года дисквалифицировали за допинг, что исключает его участие в Олимпиаде в Токио. В крови спортсмена нашли мельдоний.
О решении Комитета по этике в гимнастике (GEF) сообщил Олег Верняев на своей странице в Facebook.
Запрет на участие в соревнованиях вступил в силу с ноября 2020 года. По его словам, положительный результат дал только один тест, в то время как последующие тесты не подтвердили наличие мельдония в организме.
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Верняев свою вину не признал и собирается оспаривать решение этического комитета Международной федерации гимнастики в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS). Спортсмен написал, что не собирается опускать руки и пойдет до конца.
"Вся борьба только начинается, это очередной этап моей жизни и, как всегда, я буду бороться до конца и обжалую решение", - отметил он.
"Почему это случилось в период, когда не было серьезных международных соревнований и тренировки проходили в облегченном режиме? Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещенной субстанции? Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещённой субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена", – заявил Верняев.
Напомним, украинцы назвали новую форму олимпийской сборной худшей за все годы.
Как сообщала Politeka, на предстоящей Токийской олимпиаде мы можем смело рассчитывать на четыре золотые медали и серебро.
Также Politeka писала, что Свитолина после вылета с Уимблдона нацелилась на золото Олимпиады.