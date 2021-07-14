Популярная украинская певица Оля Полякова показала, как сильно похудела, раскрыв свой секрет

Как пишет Politeka.net, звезда поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм. Артистка отправилась на радио, где должна была принять участие в записи нового эфира. А пока она ждала начала программы, Полякова решила поговорить со своими поклонниками в Сториз.

«Всем привет, дорогие мои! Хочу вам показать, как я похудела», - обратилась к зрителям Полякова.

Певица продемонстрировала, как выглядит в легком летнем сарафане. Судя по ее рукам и талии, а также угловатому лицу, она действительно сбросила вес.

Сама артистка не уверена, с чем связаны ее изменения в весе, однако у нее есть несколько возможных вариантов.

«Я очень сейчас худая! Даже не знаю, с чем это связано. То ли жара, то ли то, что я бухать бросила…Короче, бросайте пить и будете худыми», - со свойственным ей юмором обратилась к украинцам Полякова, а затем рассмеялась над своими же словами.

Напомним, Оля Полякова отправила младшую дочь в лагерь с туалетом на улице: "Мамочка, я все осознала!".

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