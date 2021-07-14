Модель Даша Хлистун, которая недавно втайне расписалась с экс-«холостяком» Максом Михайлюком, показала себя в роскошном свадебном платье

Как известно, почти сразу после шоу «Холостяк-10» Михайлюк расстался с его победительницей Дашей Ульяновой и начал встречаться с моделью Дарьей Хлистун. Отношения пары развивались очень стремительно, и недавно они впервые стали родителями. А когда пара отправилась регистрировать ребенка, Михайлюк организовал им спонтанную роспись.

Теперь возлюбленные официально женаты, однако как таковой свадьбы у них не было.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Хлистун неожиданно предстала в образе настоящей невесты. Так, на видео девушка демонстрирует перед камерами роскошное свадебное платье с открытыми плечами, корсетом и пышной юбкой. При этом неизвестно, как давно были сделаны эти кадры.

В комментариях подписчики выразили сожаление в связи с тем, что Даше не довелось примерить образ невесты для собственной свадьбы.

«Жаль...что невестой не побывала», - написала одна девушка.

«А кто сказал что не буду?», - загадочно ответила на это Хлистун.

Другие подписчики также активно комментируют пост.

«Вы были бы самой красивой невестой», «Очень красивая», «Класс», «огонь», - пишут люди.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка удивила откровением о своей тайной свадьбе.

Как сообщала Politeka, "холостяк" Михайлюк сыграл тайную свадьбу, появились кадры: жених в шортах и невеста в мини.

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка в платье с разрезом огорошила признанием.