Известная украинская теннисистка Элина Свитолина впечатлила идеальной фигурой

Как передает Politeka.net, знаменитая спорстменка Элина Свитолина по состоянию на 2019-ый год в рейтинге WTA занимает пятую позицию. Она является обладательницей двух титулок в категории WTA, и также еще двух категорий ITF.

В этот раз девушка показала фото в слитном купальнике с открытой спиной, который отлично подчеркивал её идеальную фигуру. Также теннисистка позировала на фото без макияжа с распущенными волосами.

"Последний пост Мисс Свитолина" - сообщает спорстменка в Инстаграм.

Леся Никитюк восторженно отреагировала на новое фото девушки.

Как известно, скоро состоится её свадьба с теннисистом Гаэлем Монфисом.

"В последний раз как моя невеста" - рассказал в своём Инстаграм Монфис.

В ответ Элина получила множество комплиментов: "Такая красивая Элли, я хочу сказать что счастлив за вас и Гаэля, желаю вам счастья", "Поздравляем миссис Монфис", "Здорово! Будь счастлива и побед на корте!", "Ты разбиваешь много сердец, в том числе моё".





Ранее мы писали, успешная спортсменка Элина Свитолина после выступления на турнире "Большого шлема" в Англии позволила себе расслабиться и укатила на райский отдых в Монте-Карло.

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