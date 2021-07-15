Известная украинская теннисистка Элина Свитолина впечатлила идеальной фигурой
Как передает Politeka.net, знаменитая спорстменка Элина Свитолина по состоянию на 2019-ый год в рейтинге WTA занимает пятую позицию. Она является обладательницей двух титулок в категории WTA, и также еще двух категорий ITF.
В этот раз девушка показала фото в слитном купальнике с открытой спиной, который отлично подчеркивал её идеальную фигуру. Также теннисистка позировала на фото без макияжа с распущенными волосами.
"Последний пост Мисс Свитолина" - сообщает спорстменка в Инстаграм.
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Леся Никитюк восторженно отреагировала на новое фото девушки.
Как известно, скоро состоится её свадьба с теннисистом Гаэлем Монфисом.
"В последний раз как моя невеста" - рассказал в своём Инстаграм Монфис.
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