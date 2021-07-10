Хороша не только в спорте

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина похвасталась загорелым телом в ярком купальнике

Как передает Politeka.net, успешная спортсменка Элина Свитолина после выступления на турнире "Большого шлема" в Англии позволила себе расслабиться и укатила на райский отдых в Монте-Карло.

Там 26-летняя одесситка эффектно позировала на берегу моря в красном слитном купальнике, который невероятно удачно подчеркивал ее подтянутую фигуру.

Стоит обратить также особое внимание на прекрасный пейзаж, на фоне которого запечатлела себя теннисистка.

В кадре можно увидеть, как искупавшись в лазурной воде знаменитая спортсменка разлеглась на гальке, подставив све тело лучам солнца.

Более 7 тысяч пользователей соцсети оценили Элину при помощи лайков и многочисленных комплиментов в комментариях.

"Этот кадр сделал мой день",

"Точка, сет и игра свитолина 🤣",

"Великолепная", - пишут ей на разных языках.

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