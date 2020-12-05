Перша ракетка України Еліна Світоліна вразила заняттями під час відпочинку

Як передає Politeka.net, відома тенісистка вирушила на курортний остроф Тенеріфе і поділилася гарячими фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". Спортсменка натякнула, що тренуватися їй доводиться більше, ніж розслаблятися в купальнику.

На правій половині знімка Еліна Світоліна відображена в червоному топі і чорних трусиках, елегантно відстовбурчивши сідниці. Вона скинула солом'яний капелюх у бік камери і приготувалася заходити в басейн з розпущеним волоссям. У лівій частині фото дівчина розвалилася на тенісному корті в коричневій майці, обтягуючих шортах і з фіолетовим козирком від сонця. Вона зобразила змучене і вкрай втомлене вираз, ймовірно, вона вимоталася під час тренування.

"Поїздка на # Тенеріфе️️: ⁣ Очікування 🍓 - Реальність 😅", - підписала Еліна Світоліна свій колаж.

Користувачі соціальної мережі висловили тенісистці своє захоплення в коментарях:

"Зробила мій день"; " чудова істота💋 💋 😘"; " головне хороша підготовка до нового сезону! Удачі!"; "О, моя богиня";" ваші бікіні занадто гарні"; " виглядаєш красивіше, коли прикрита. Спасибі"; "Я очікував, що ти влаштуєш розгром на корті, але замість цього Ти розбиваєш наші серця"; "Попаста".

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