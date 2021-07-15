Главный герой шоу «Холостяк-11» Михаил Заливако показал, что его впечатлило во время совместного путешествия с его избранницей Анной Богдан
Харьковский предприниматель поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Как известно, после финала шоу он остался с его победительницей Анной Богдан. Сейчас пара живет вместе и даже успела съездить на отдых в Турцию.
В новой публикации Заливако решил показать одно из мест, которое особенно сильно впечатлило его во время поездки: руины античного города Эфес.
«О чем писать? Ничего не лезет в голову. Давно хотел выставить что-то с Эфеса. Это второе место после Ватикана, где я ходил с открытым ртом. Поэтому пару фотокарточек есть», - написал бывший «холостяк».
На снимке он со своей возлюбленной позирует на фоне древних руин.
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Поклонники тут же отреагировали на пост Михаила.
«Как сказал бы Гриша "Ви неперевершені!!"», «Пасечники», «Шляпка напоминает пчеловода. Ещё бы сеточку для лица», «Всё-таки хорошая пара, правильный выбор», - пишут люди.
Напомним, "холостяк" Заливако огорошил кардинальными переменами во внешности, красавчика не узнать.
Как сообщала Politeka, Анна Богдан из «Холостяка» избавилась от одежды, заговорив о первых заработанных деньгах.
Также Politeka писала, что изможденная Анна Богдан в постели призналась в зависимости.