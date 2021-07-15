Его не так легко удивить

Главный герой шоу «Холостяк-11» Михаил Заливако показал, что его впечатлило во время совместного путешествия с его избранницей Анной Богдан

Харьковский предприниматель поделился новым постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Как известно, после финала шоу он остался с его победительницей Анной Богдан. Сейчас пара живет вместе и даже успела съездить на отдых в Турцию.

В новой публикации Заливако решил показать одно из мест, которое особенно сильно впечатлило его во время поездки: руины античного города Эфес.

«О чем писать? Ничего не лезет в голову. Давно хотел выставить что-то с Эфеса. Это второе место после Ватикана, где я ходил с открытым ртом. Поэтому пару фотокарточек есть», - написал бывший «холостяк».

На снимке он со своей возлюбленной позирует на фоне древних руин.

Поклонники тут же отреагировали на пост Михаила.

«Как сказал бы Гриша "Ви неперевершені!!"», «Пасечники», «Шляпка напоминает пчеловода. Ещё бы сеточку для лица», «Всё-таки хорошая пара, правильный выбор», - пишут люди.

Напомним, "холостяк" Заливако огорошил кардинальными переменами во внешности, красавчика не узнать.

Как сообщала Politeka, Анна Богдан из «Холостяка» избавилась от одежды, заговорив о первых заработанных деньгах.

Также Politeka писала, что изможденная Анна Богдан в постели призналась в зависимости.