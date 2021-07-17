Участница шоу "Х-Фактор" и "Голос країни-11" Мария Рак поделилась подробностями о своих родах

Мария Рак сделала перерыв в карьере после рождения сына, пишет Politeka.net. Исполнительница снова заявила о себе, приняв участие в шоу "Голос країни-11", где впечатлила своим талантом судей, но не победила.

Позже бывшая участница проекта дала интервью на канале Rostyslove Production. Девушка рассказала подробности своей жизни, в том числе затронула тему родов.

Как оказалось, артистка рожала дома, ведь боялась больниц. По словам певицы, все прошло относительно хорошо. Рак вспоминала, что у нее были очень долго схватки, и в итоге роды заняли 19 часов. Все это время рядом с певицей не было врачей, а только она с мужем и по скайпу они связывались с акушеркой.

По мнению артистки, если бы она была в роддоме, ей бы никто не дал родить самостоятельно. Принимал роды муж, и перерезал пуповину, а далее артистка начала процесс регистрации ребенка с осмотрами у педиатра и акушера-гинеколога. Последняя сразу плохо отнеслась к артистке.

"Со мной случилось то, чего я так сильно боялась. Именно из-за моего выбора, из-за того, что я решила рожать дома, из-за того, что я сильно рисковала, она (гинеколог - ред.) проявила агрессию ко мне... Она много боли мне причинила, как эмоциональной, так и физической. И если до этого осмотра я ходила и летала над землей, после того, как мне удалось родить дома... А как я побывала у этой женщины, хотя женщиной я ее не назову, у меня начался мой персональный ад", - поделилась Рак.

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