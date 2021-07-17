Украинская певица Ольга Полякова решила сделать себе вакцину от коронавируса

Как пишет Politeka.net, об этом звезда рассказала у себя в Инстаграм, показав момент, когда и сама сделала себе первый укол.

«Друзья, я вакцинировалась! Я пришла в проект, чтобы разобраться в теме ковида и вакцинации от него, и решить для себя — хочу я прививаться или нет. И решила — хочу! Я сделала, как и говорили эксперты — записалась через семейного врача на вакцинацию остаточными дозами. И когда появилась возможность вакцинироваться остаточной дозой, я сразу же приехала», - поделилась своим опытом артистка.

По ее словам, она готова была прививаться любой доступной вакциной, но ей досталась Pfizer. Отметим, что во время укола артистка не сдержала крик. Кроме этого, она показала свое немного испуганное лицо.

В комментариях ей оставили слова поддержки, но не обошлось и без критики. Многие не поверили, что артистка действительно сделала себе укол, и предположили, что это всего лишь реклама.

«Это выбор каждого», «Офигеть ) ну фсеее! Это или реклама, или там глюкоза?», «Сколько же Вам заплатили за рекламу?», «Оля что-то перепугалась», «Витамины какие-нибудь вколола», - пишут пользователи сети.

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