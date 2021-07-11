Відома українська співачка Оля Полякова випустила кліп на пісню "доросла дівчинка"

Як пише Politeka.net, Оля Полякова є однією з найпопулярніших українських співачок. Довгонога блондинка випустила 9 липня новий кліп на пісню "доросла дівчинка". Відеоробота виявилася досить сміливою і її відразу почали обговорювати в мережі. (Щоб подивитися кліп, доскролльте сторінку до кінця).

За сюжетом Оля стала першою співачкою, яку клонували. Красуню після цього можна замовити до себе на свято одним кліпом. А в одній зі сцен Полякова показала, як ковтає метрову палицю ковбаси.

Фанати подивилися кліп понад 600 тисяч разів на Ютубі і написали коментарі:

"Не зайшло. Подобається Полякова, але відеоряд ковтання ковбаси і звуковий ряд "доросла дівчинка"..? Да уж" ," кліп шикарний. Але пісня якась сильно дитяча, важко заходить", " Меладзе назвав її фріком...Нехай фрік, але таланту і харизми у неї набагато більше ніж у багатьох російських зірок..."

Нагадаємо, Горбунов засвітив "нову" Полякову під час несподіваної зустрічі

А ще Politeka писала, що Полякова з короткою стрижкою показала нову себе, епоха "королеви ночі" завершується

Також Politeka повідомляла, що Полякова в боді і леопардових колготах вирішила піти у відрив як " доросла дівчинка"



