Співачка Оля Полякова сколихнула публіку черговим епатуючим образом

Як відомо, нещодавно 37-річна артистка випустила новий кліп на пісню "Доросла дівчинка", з'явившись у кадрі в леопардовому вбранні й з несподіваною зачіскою. Суперблондинка шокувала короткою стрижкою.

Полякова зараз всіляко просуває свій музичний продукт - тому побувала в студії "Сніданку з 1+1". Відповідні кадри опубліковані на YouTube, передає Politeka.net. Оля не стала виходити з образу, з'явившись і тут в тій же перуці, колоритному піджаку і вузьких джинсах.

Публіка, якій незвично бачити співачку без її розкішних локонів, кинулася коментувати подію. Деякі порівняли її з ведучими Юрієм Горбуновим і Володимиром Остапчуком, у яких подібні стрижки з "чубчиком", що стирчить. Варто відзначити, користувачі не оцінили новий лук артистки, заявивши, що сумують за Олею, колишньою.

"Старить вас Ольга ця зачіска..."

"Полякова в образі Горбунова? Я раніше сміялася над Горбуновим, він мені папугу нагадував - Хіба це Горбунов? Більше на Остапчука схожа)"

"Цікаво це у Олі перука або вона відрізала волосся. З довгим волоссям їй краще. А взагалі я поважаю Олю за прямолінійність і хоробрість говорити правду. Пісня не дуже, а в цілому кліп сподобався"

"Прости Господи"

"Шкода шикарних волосся..."

"Оля!!! Ти обрізала волосся..! ⚠️"

Нагадаємо, Полякова наважилася на епатажний вчинок у новому кліпі, кадри: "ковтає метрову...".

Як повідомляла Politeka, Полякова показала нову себе, епоха "королеви ночі" завершується

Також Politeka писала, що Полякова зізналася, за що б'є свого директора