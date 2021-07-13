Співачка Оля Полякова викликала фурор своєю появою в студії ранкового шоу на українському телеканалі

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова нещодавно випустила новий епатажний кліп на пісню "Взрослая девочка". У своєму Instagram артистка показала фрагмент ефіру ранкового шоу, куди прийшла презентувати нову відеороботу. Там ведучі організували зірці забавні конкурси - миття підлоги, закрутка консервації і носіння бутлів з водою, і все це пританцьовуючи.

У ролику видно, що для ефіру Оля вирядилася в незвичайний образ – на ній короткі темні шорти, вузький топ і модні леопардовий піджак. привертає увагу і незвичайна зачіска співачки - тут у неї світла коротка стрижка з укладкою-ірокезом, а на обличчі яскравий макіяж.

На відео видно, що Полякова на високих підборах почала мити підлоги спеціальним пилососом, при цьому витончено присідаючи. Таке фітнес-прибирання змусило ведучого шоу Анатолія Анатоліча понервувати, втім, як і інші конкурси з закочування банок і носінням бутлів з водою. "Все, зупинись, будь ласка", - звертається ведучий до Полякової.

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