Украинская певица Ольга Полякова рассказала, как ухаживает за своим лицом

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 37-летняя артистка поделилась кадрами с клиники, где делает уходовые процедуры. Певица позировала без следов косметики. По ее словам, она только провела несколько процедур, которые позволяют ей выглядеть так хорошо.

«Я вовсю готовлюсь. Посмотрите, я сделала процедуры по лицу. Выгляжу, как молодая…Хотела сказать одно слово, но не буду. Девочка, короче», - игриво заявила звезда.

Также Полякова рассказала, что сделала себе комплексные уходовые процедуры для тела.

«Я проработала свои ножки, которые через три недели обещают быть очень худенькими и гладенькими», - похвасталась артистка.

Стоит отметить, что Полякова регулярно ходит к косметологу. Об этом она неоднократно признавалась в интервью, а также показывала у себя в Инстаграм. Именно активный уход позволяет артистке так прекрасно выглядеть в 37 лет.

Напомним, что Оля Полякова показала сильные перемены во внешности: "Бухать бросила".

Ранее Politeka писала, что Полякова засветила аппетитные булочки на фоне бассейна большого особняка: "Посмотрите, какая красота".

Также Politeka сообщала, что в семье Поляковой пополнение, появились фото малышей: "Мальчик и девочка".