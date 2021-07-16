Співачка Оля Полякова поділилася новими кадрами після поповнення в родині

Як передає Politeka.net., у своїх нових "сторіз" 37-річна артистка показала трохи підрослих кошенят, яких народила кішка її молодшої дочки - Аліса.

Раніше Полякова розповіла, що у їх домашньої улюблениці, кішки бенгальської породи, народилося два кошеня.

Тепер співачка показала пухнастих блакитнооких малюків ближче.

"Кому котів? Хлопчик і дівчинка", - написала вона.

Кішка, ДО РЕЧІ, з'явилася в родині Полякової кілька років тому. Співачка подарувала тварину молодшій доньці Алісі на день народження. Дівчинка сама попросила такий подарунок, відмовившись навіть від iPhone, який зіркова мама запропонувала замість домашньої тварини.

«Я дуже не хотіла цю кішку, знала, що це буде якийсь кошмар. Але не могла відмовити Алісі. Я вже їй навіть пропонувала найновіший айфон, тому що розуміла, що буде з цією кішкою – собака паскудить, і ця буде гадити. Але Аліса сказала, що не хоче телефон, хоче тільки кішку. Тепер вона у нас є. А коли дочка просить у мене айфон, Я кажу: "Грай в ігри на своїй кішці»", - розповідала співачка.

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