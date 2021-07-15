Певица Оля Полякова презентовала новый хит, однако оценили ее клип и песню далеко не все поклонники

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Оля Полякова на днях презентовала яркий клип на свою песню "Взрослая девочка". В своем микроблоге в Instagram артистка опубликовала фрагмент видеоработы, сообщая фанатам о премьере и предлагая оценить ее старания.

"Ребята, какой момент в клипе «Взрослая Девочка» вас зацепил/удивил больше всего? Где один, там и два миллиона. Спасибо всем за просмотры и комментарии! Вы лучшие", - подписала видео Полякова.

А поклонники звезды тут же принялись комментировать новый образ Оли в парике с короткой стрижкой и ее клип, правда в своем мнении разделившись на два лагеря – одним нравится, другие критикуют.

"Королева ночи"- круче песня!", "Ни песня, ни клип – не впечатлили, от слова совсем", "Ты можешь больше", "Мне если честно не понравилась песня, да и клип не очень, детский сад какой-то. Оля может лучше. Ждем новых хитов!", "А что-нибудь серьёзное, можно в следующий раз!?", "Боже, какой примитив!", "Блин, какой ужас", "Ждем в рекламе колбасы", "Клип классный, как всегда, от начала до конца. Песня не очень", "Очень много рекламы и пафоса, не хватает простых видео", "Песня вроде бы и весёлая, но что-то не то. Слова совсем не заходят! Неудачная как по мне", "Самое начало песни, где выходит много Оль. Песня вообще такая кайфовая, хочешь не хочешь, заставляет танцевать и напевать", - пишут в комментариях.

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