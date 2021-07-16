Певица Оля Полякова поделилась новыми кадрами после пополнения в семье

Как передает Politeka.net., в своих новых "сториз" 37-летняя артистка показала немного подросших котят, которых родила кошка ее младшей дочери - Алиса.

Ранее Полякова рассказала, что у их домашней любимицы, кошки бенгальской породы, родилось два котенка.

Теперь певица показала пушистых голубоглазых малышей поближе.

«Кому котов? Мальчик и девочка», - написала она.

Кошка, кстати, появилась в семье Поляковой несколько лет назад. Певица подарила животное младшей дочке Алисе на день рождения. Девочка сама попросила такой подарок, отказавшись даже от iPhone, который звездная мама предложила вместо домашнего животного.

«Я очень не хотела эту кошку, знала, что это будет какой-то кошмар. Но не могла отказать Алисе. Я уже ей даже предлагала самый новый айфон, потому что понимала, что будет с этой кошкой – собака гадит, и эта будет гадить. Но Алиса сказала, что не хочет телефон, хочет только кошку. Теперь она у нас есть. А когда дочь просит у меня айфон, я говорю: "Играй в игры на своей кошке"», - рассказывала певица.

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