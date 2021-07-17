Українська співачка Оля Полякова показала, чим займається у свій єдиний вихідний

Популярна артистка проводить час вдома, відпочиваючи від концертів, пише Politeka.net. У своєму Instagram Полякова часто показує, чим займається.

Цього разу співачка показала своє хобі. Оля посвітила апетитними "булочками" на тлі басейну у дворі свого розкішного будинку на березі Дніпра. Як виявилося, зірка спекла це все сама.

Красуня розклала "булочки" разом з чорним хлібом в плетеному кошику.

"Подивіться, яка краса у мене сьогодні спеклася! Неймовірна чіабатта на заквасці, але і, звичайно ж, житній з фісташками й сушеною журавлиною", - похвалилася співачка.

Пізніше Полякова показала, що також спекла багети.

"Так, люди, свій єдиний вихідний я витрачаю з користю. Це гречані багети. Такі прекрасні", - розповіла Оля.

"А тут у мене печуться - пшеничні. Вау, блін, господиня!",- розповіла артистка, показуючи багети в духовці.

"Ось така краса!",- написала Оля, блиснувши готовим хлібом.

Зазначимо, Оля Полякова разом з родиною живе в особняку на півострові посеред Дніпра в селищі Старе.

На території є причал, літній будиночок, басейн, лазня, стайня, город і ферма. Хобі у зірки не тільки пекти хліб, а й робити свій сир та інше.

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