Украинская певица Оля Полякова показала, чем занимается в свой единственный выходной

Популярная артистка проводит время дома, отдыхая от концертов, пишет Politeka.net. В своем Инстаграм Полякова часто показывает, чем занитмается.

В этот раз певица показала свое хобби. Оля посветила аппетитными "булочками" на фоне бассейна во дворе своего роскошного дома на берегу Днепра. Как оказалось, звезда испекла это все сама.

Красотка разложила "булочки" вместе с черным хлебом в плетеной корзине.

"Посмотрите, какая красота у меня сегодня испеклась! Невероятная чиабатта на закваске, но и, конечно же, ржаной с фисташками и сушеной клюквой", - похвасталась певица.

Позже Полякова показала, что также испекла багеты.

"Так, ребята, свой единственный выходной я трачу с пользой. Это гречневые багеты. Такие прекрасные", - рассказала Оля.

"А здесь у меня пекутся - пшеничные. Вау, блин, хозяйка!", - рассказала артистка, показывая багеты в духовке.

"Вот такая красота!", - написала Оля, блеснув готовым хлебом.

Отметим, Оля Полякова вместе с семьей живет в особняке на полуострове посреди Днепра в поселке Старое.

На территории есть причал, летний домик, бассейн, баня, конюшня, огород и ферма. Хобби у звезды не только печь хлеб, но и делать свой сыр и другое.

Напомним, богатый муж Поляковой отгрохал поместье на полуострове посреди Днепра

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