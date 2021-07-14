Популярна українська співачка Оля Полякова показала, як сильно схудла, розкривши свій секрет

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Артистка вирушила на радіо, де повинна була взяти участь у записі нового ефіру. А поки вона чекала початку програми, Полякова вирішила поговорити зі своїми шанувальниками в сторіз.

"Всім привіт, любі мої! Хочу вам показати, як я схудла", - звернулася до глядачів Полякова.

Співачка продемонструвала, як виглядає в легкому літньому сарафані. Судячи з її рук і талії, а також незграбного обличчя, вона дійсно скинула вагу.

Сама артистка не впевнена, з чим пов'язані її зміни у вазі, проте у неї є кілька можливих варіантів.

"Я дуже зараз худа! Навіть не знаю, з чим це пов'язано. Чи то спека, чи то, що я бухати кинула...коротше, кидайте пити і будете худими", - з властивим їй гумором звернулася до українців Полякова, а потім розсміялася над своїми ж словами.

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