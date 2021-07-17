Украинская певица Настя Каменских публично обратилась к своему звездному мужу Потапу
Как пишет Politeka.net, после отдыха в Турции пара разлучилась, разъехавшись каждый по своим гастролям. Впрочем, певица решила подогреть чувства, публично обратившись к мужу. Она опубликовала фото, на котором тесно прижималась к мужу.
«Как же я по тебе скучаю, @realpotap. Тот случай, когда каждый по своим гастролям, а срочно нужно подзарядиться твоей энергией», - подписала фото Каменских.
В комментариях звездной паре оставили массу отзывов и комплиментов.
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«А когда дети будет у этого пары?», «Алексею повезло с такой женой», «Какая красивая пара», «Настенька, больше цените себя, вы чудесная женщина и человек, обожаю», «Обожаю вас! Классная и красивая пара!», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Потап и Настя стали парой после того, как долгое время пели в дуэте.
Напомним, что Каменских в купальнике на веревочках показала, как ее звездному мужу повезло с женой: "Плывет к своему Робинзону...".
Ранее Politeka писала, что Каменских в платье с глубоким декольте и разрезами показала настоящее шоу: "Пьянит сильнее, чем вино".
Также Politeka сообщала, что Каменских и Потап разъехались после отдыха в Турции: "Насть, ты знаешь...".