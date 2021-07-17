Співачка блиснула стрункими формами на новому фото
Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і дружина репера Потапа, пекуча красуня Настя Каменських навіть після заміжжя продовжує балувати шанувальників ефектними знімками. Тепер її коханий чоловік, не криючись, робить дівчині компліменти під постами в Intagram, захоплюючись тим, настільки красива і бажана у нього дружина.
На свіжому кадрі в Intagram Настя постала перед шанувальниками в образі, в якому виступила на сцені.
Артистка танцювала і співала в бордовій сукні з відкритими плечима і спиною, попутно демонструючи стрункі ніжки в глибокому розрізі. Корсетний ліф і значне декольте оголюють бюст Насті, а нескромні розрізи з боків – її апетитні стегна. Вона відображена на знімках в компанії танцівниць.
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Її розкішне кучеряве волосся копной спадає на плечі. А яскравий макіяж на засмаглій шкірі з акцентом на очі робить образ гарячої Насті ще більш виразним і ефектним.
Не дивно, що після таких кадрів фоловери відразу ж залишають сотні коментарів під фото попдіви, відзначаючи, що виглядає вона просто розкішно.
"У цьому образі схожа на Наталію Орейро!", "Просто богиня! А яке волосся!", "Її образ п'янить чоловіка сильніше, ніж вино", "Таку жінку просто неможливо забути", - найчастіше пишуть шанувальники співачки.
Нагадаємо, Каменських відкинула сором і спокусила Потапа прямо на людях: гарячі кадри.
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